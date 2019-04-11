Взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за смерти рэпера
Об этом сообщает iSport.
Перенос взвешивания связан с поминальными службами перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта его смертельно ранили и друзья рэпера забронировали Staples Center для прощания с ним. Бесплатные билеты на поминальную службу раздали менее чем за час.
"Нам позвонили из Staples Center и сказали, что у нас есть право на помещение для взвешивания с 13:00, но у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания и мы согласились. Это даже не было вопроса, потому что они заслужили такое место, как Staples Center для поминальной службы, и мы никогда не будем стоять на пути. Это был даже не вопрос. Конечно, мы были рады уступить им ", - рассказал Арум.
Бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля.
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