Взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за смерти рэпера

11 апреля, 2019, 10:24

Промоутер Боб Арум сообщил, что взвешивание украинца Василия Ломаченко с британским боксером Энтони Кроллой перенесли из-за похорон

Об этом сообщает iSport.

Перенос взвешивания связан с поминальными службами перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта его смертельно ранили и друзья рэпера забронировали Staples Center для прощания с ним. Бесплатные билеты на поминальную службу раздали менее чем за час.

"Нам позвонили из Staples Center и сказали, что у нас есть право на помещение для взвешивания с 13:00, но у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания и мы согласились. Это даже не было вопроса, потому что они заслужили такое место, как Staples Center для поминальной службы, и мы никогда не будем стоять на пути. Это был даже не вопрос. Конечно, мы были рады уступить им ", - рассказал Арум.

Бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля.