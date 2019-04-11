//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за смерти рэпера


фото: Reuters
Промоутер Боб Арум сообщил, что взвешивание украинца Василия Ломаченко с британским боксером Энтони Кроллой перенесли из-за похорон

Об этом сообщает iSport.

Перенос взвешивания связан с поминальными службами перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта его смертельно ранили и друзья рэпера забронировали Staples Center для прощания с ним. Бесплатные билеты на поминальную службу раздали менее чем за час.

"Нам позвонили из Staples Center и сказали, что у нас есть право на помещение для взвешивания с 13:00, но у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания и мы согласились. Это даже не было вопроса, потому что они заслужили такое место, как Staples Center для поминальной службы, и мы никогда не будем стоять на пути. Это был даже не вопрос. Конечно, мы были рады уступить им ", - рассказал Арум.

Бой Ломаченко - Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать