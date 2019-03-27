Время Ломаченко заканчивается, - тренер потенциального соперника украинца
27 марта, 2019, 09:24
Украинского боксера Василия Ломаченко пытаются отправить на "пенсию"
Об этом сообщает Fighthype в youtube .
Тренер чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд прокомментировал возможный бой своего подопечного с чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.
"Однажды этот бой состоится. Время Ломаченко подходит к концу, и у кого еще есть большое имя для боя с ним?
Ломаченко хочет драться с Гарсией, но все зависит от Майки, потому что и ему нужен кто-то для боя. Посмотрим, что произойдет дальше ", - сказал Форд.
- Украинец Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN.
- Американский боксер Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса заявил о желании встретиться с Украинской Василием Ломаченко.
- Украинский боксер Василий Ломаченко провел тренировку , отрабатывая удары на специальной груши.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-