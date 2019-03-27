Время Ломаченко заканчивается, - тренер потенциального соперника украинца

27 марта, 2019, 09:24

Украинского боксера Василия Ломаченко пытаются отправить на "пенсию"

Об этом сообщает Fighthype в youtube .

Тренер чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд прокомментировал возможный бой своего подопечного с чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

"Однажды этот бой состоится. Время Ломаченко подходит к концу, и у кого еще есть большое имя для боя с ним?

Ломаченко хочет драться с Гарсией, но все зависит от Майки, потому что и ему нужен кто-то для боя. Посмотрим, что произойдет дальше ", - сказал Форд.