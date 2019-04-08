Соперник Ломаченко пообещал подойти к бою в своей лучшей форме

8 апреля, 2019, 08:59

Британский боксер Энтони Кролла рассказал о своей форме накануне поединка против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Sky Sport .

"Я не радоваться лишь тому факту, что буду боксировать с Ломаченко. Я полностью отдал себя во время подготовки, много работал, провел хороший лагерь ради этого боя. Поэтому я выйду в ринг с уверенностью, что смогу победить. Конечно, у меня есть шанс. мне просто нужно немного удачи. Я выйду на бой с хорошим планом на поединок и в лучшей форме в моей карьере ", - сказал британец.

По словам Кролл, Лос-Анджелес - отличное место для боя.

"Ломаченко многими называется лучшим боксером планеты. Это огромный вызов для меня. Я знаю это. Меня ждет поединок, о котором можно только мечтать. Думаю, его сильные стороны - это передвижение и углы. Он уникальный боксер. Я вижу, за что его хвалят . он один из лучших любителей. А в профессионалах он стал чемпионом мира в трех категориях в течение 13 боев. Это просто невероятно ", - заявил Кролла.

Поединок Ломаченко и Кролла состоится в Лос-Анджелесе 12 апреля.