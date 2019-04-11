Ломаченко - Кролла: первая дуэль взглядов
11 апреля, 2019, 09:38
Украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая дуэль взглядов состоялась в Лос-Анджелесе накануне пресс-конференции соперников.
Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля.
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