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Ломаченко - Кролла: первая дуэль взглядов


фото: Reuters
Украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая дуэль взглядов состоялась в Лос-Анджелесе накануне пресс-конференции соперников.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля.

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