//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США Ломаченко уже сравнивают с Мохаммедом Али


фото: Instagram
Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум сравнил украинского боксера с легендарным Мохаммедом Али

Слова промоутера приводит World Boxing News .

"Ломаченко - самый техничный боец, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Когда Али боролся с такими ребятами, как Брайан Лондон, Генри Купер и Карл Мильденбергер, то его технические возможности были вне конкуренции. Теперь этим может похвастаться Ломаченко. Мы не видели ни одного бойца , который по техническим характеристикам мог бы сравниться с этим парнем ", - сказал Арум.

Следующий бой Василий Ломаченко проведет с британцем Энтони Кролла 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать