В США Ломаченко уже сравнивают с Мохаммедом Али

10 апреля, 2019, 15:38

Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум сравнил украинского боксера с легендарным Мохаммедом Али

Слова промоутера приводит World Boxing News .

"Ломаченко - самый техничный боец, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Когда Али боролся с такими ребятами, как Брайан Лондон, Генри Купер и Карл Мильденбергер, то его технические возможности были вне конкуренции. Теперь этим может похвастаться Ломаченко. Мы не видели ни одного бойца , который по техническим характеристикам мог бы сравниться с этим парнем ", - сказал Арум.

Следующий бой Василий Ломаченко проведет с британцем Энтони Кролла 12 апреля в Лос-Анджелесе.