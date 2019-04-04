Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Кролл

4 апреля, 2019, 11:32

Обнародован размер гонорара украинского боксера Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кролла

Об этом сообщает SportArena .

За поединок против Энтони Кролла чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) получит $2,2 млн.

Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Ломаченко станет вторым украинцем после Виталия Кличко, чей бой пройдет на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.

За предыдущую встречу с пуэрториканцем Хосе Педраса украинец получил $2 млн.

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Напомним, 20 февраля стало известно, что 12 апреля следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет британец Энтони Кролла.