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Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Кролл


фото: Top Rank
Обнародован размер гонорара украинского боксера Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кролла

Об этом сообщает SportArena .

За поединок против Энтони Кролла чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) получит $2,2 млн.

Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Ломаченко станет вторым украинцем после Виталия Кличко, чей бой пройдет на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.

За предыдущую встречу с пуэрториканцем Хосе Педраса украинец получил $2 млн.

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  • Тренер чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд заявил, что время Ломаченко заканчивается .
  • Украинец Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN.
  • Американский боксер Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса заявил о желании встретиться с украинцем Василием Ломаченко.
  • 3 апреля американский боксер Теофимо Лопес заявил, что раздавит украинца Василия Ломаченко, как таракана.
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