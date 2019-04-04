Стало известно, сколько Ломаченко заработает за бой с Кролл
Об этом сообщает SportArena .
За поединок против Энтони Кролла чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) получит $2,2 млн.
Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Ломаченко станет вторым украинцем после Виталия Кличко, чей бой пройдет на знаменитой арене Staples Center и будет главным событием боксерского вечера.
За предыдущую встречу с пуэрториканцем Хосе Педраса украинец получил $2 млн.
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Напомним, 20 февраля стало известно, что 12 апреля следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет британец Энтони Кролла.
- Тренер чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд заявил, что время Ломаченко заканчивается .
- Украинец Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN.
- Американский боксер Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса заявил о желании встретиться с украинцем Василием Ломаченко.
- 3 апреля американский боксер Теофимо Лопес заявил, что раздавит украинца Василия Ломаченко, как таракана.
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