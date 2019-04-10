//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американский боксер пообещал похоронить карьеру Ломаченко


фото: Sporting News
Американский боксер Джервонта Дэвис обещает похоронить карьеру украинца Василия Ломаченко

Об этом Дэвис написал в twitter.

Американский боксер ответил на заявление Ломаченко, о том, что он никогда не согласится выйти против него на ринг бесплатно и пообещал отправить украинском на пенсию.

"Почему я должен выходить в ринг бесплатно Ты прав, я никогда не стану этого делать. Я борюсь за призы, старый. И если мы встретимся в ринге, я отправлю его на пенсию", - написал Дэвис.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать