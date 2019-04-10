Американский боксер пообещал похоронить карьеру Ломаченко
10 апреля, 2019, 13:50
Американский боксер Джервонта Дэвис обещает похоронить карьеру украинца Василия Ломаченко
Об этом Дэвис написал в twitter.
Американский боксер ответил на заявление Ломаченко, о том, что он никогда не согласится выйти против него на ринг бесплатно и пообещал отправить украинском на пенсию.
"Почему я должен выходить в ринг бесплатно Ты прав, я никогда не стану этого делать. Я борюсь за призы, старый. И если мы встретимся в ринге, я отправлю его на пенсию", - написал Дэвис.
And why would the hell I step in da ring for free..you're right I never will..I'm a prize fighter old man! And if we fight I promise I will retire him https://t.co/se7V26Xipl- Gervonta Davis (@Gervontaa) 10 апреля 2019
- В конце марта тренера Джервонты Дэвиса заявил, что время Василия Ломаченко в боксе заканчивается .
- Британский боксер Энтони Кролла рассказал о своей форме накануне поединка против украинца Василия Ломаченко.
- Обнародован размер гонорара Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кроллой.
- Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко.
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