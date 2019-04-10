Американский боксер пообещал похоронить карьеру Ломаченко

10 апреля, 2019, 13:50

Американский боксер Джервонта Дэвис обещает похоронить карьеру украинца Василия Ломаченко

Об этом Дэвис написал в twitter.

Американский боксер ответил на заявление Ломаченко, о том, что он никогда не согласится выйти против него на ринг бесплатно и пообещал отправить украинском на пенсию.

"Почему я должен выходить в ринг бесплатно Ты прав, я никогда не стану этого делать. Я борюсь за призы, старый. И если мы встретимся в ринге, я отправлю его на пенсию", - написал Дэвис.