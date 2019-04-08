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Ломаченко - Кролла: обнародован гонорар британца


фото: news.sky.com
Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Sport Arena .

Энтони Кролла заработает $ 1 млн за бой против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко.

Ранее стало известно, что украинец получит за поединок $ 2,2 млн.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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