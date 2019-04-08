Ломаченко - Кролла: обнародован гонорар британца
8 апреля, 2019, 12:15
Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает Sport Arena .
Энтони Кролла заработает $ 1 млн за бой против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко.
Ранее стало известно, что украинец получит за поединок $ 2,2 млн.
Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.
- Британский боксер Энтони Кролла рассказал о своей форме накануне поединка против украинца Василия Ломаченко.
- Украинский боксер Василий Ломаченко завершает в США подготовку к поединку с британцем Энтони Кроллой.
- Обнародованы размер гонорара украинского боксера Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кроллой.
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