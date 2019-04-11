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Ломаченко назвал слабое место Кроллы


фото: Reuters
Украинский боксер Василий Ломаченко отметил недостаток британца Энтони Кроллы

Слова украинца передает EsNews.

"У Кролла специфический стиль, он отсиживается в защите, ждет ошибки, но со мной эта стратегия не сработает. Кролла не сможет выиграть. Если будет постоянно защищаться.

Поможет ли бой с Кроллой завоевать популярность в Британии? Не знаю, посмотрим. Но я люблю британских фанатов. Они любят и понимают бокс. В будущем хочу снова провести здесь бой ", - сказал Ломаченко.

Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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