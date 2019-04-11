Ломаченко назвал слабое место Кроллы
11 апреля, 2019, 08:28
Украинский боксер Василий Ломаченко отметил недостаток британца Энтони Кроллы
Слова украинца передает EsNews.
"У Кролла специфический стиль, он отсиживается в защите, ждет ошибки, но со мной эта стратегия не сработает. Кролла не сможет выиграть. Если будет постоянно защищаться.
Поможет ли бой с Кроллой завоевать популярность в Британии? Не знаю, посмотрим. Но я люблю британских фанатов. Они любят и понимают бокс. В будущем хочу снова провести здесь бой ", - сказал Ломаченко.
Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.
- Американский боксер Джервонта Дэвис обещает похоронить карьеру украинца Василия Ломаченко.
- В конце марта тренер Джервонты Дэвиса заявил, что время Василия Ломаченко в боксе заканчивается .
- Британский боксер Энтони Кролла рассказал о своей форме накануне поединка против украинца Василия Ломаченко.
- Обнародован размер гонорара Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кроллой.
- Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко.
- Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум сравнил украинского боксера с легендарным Мохаммедом Али.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-