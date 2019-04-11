У Зеленского объяснили, почему отказались от дебатов 14 апреля
11 апреля, 2019, 15:19
Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти на НСК "Олимпийский" 19 апреля
Об этом заявил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает BBC Украина.
Он сказал, что дебаты планируются на последнюю пятницу перед днем тишины - 19 апреля, как это предусмотрено законодательством.
"Позиция Зеленского была озвучена - мы готовы к дебатам и идем на них. Они пройдут на стадионе", - проинформировал Разумков.
Он добавил, что Зеленский "качественно" готовится к ним, а дебаты следовало бы сначала провести в формате отчета о том, что было сделано за пять лет.
Разумков также рассказал, что Зеленский не будет больше выдвигать никаких условий Порошенко.
"Зеленский ответил, что он уже не обижается, простил", - добавил он.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
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