Дебаты кандидатов в президенты: у Зеленского предлагают телемост между Общественным и "Олимпийским"
11 апреля, 2019, 11:54
Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко предложили в штабе Зеленского провести 19 апреля по телемосту в прямом эфире
Об этом заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов, передает телеканал "Прямой".
Баканов сказал, что если Порошенко будет в студии на "Общественном", а Зеленский на НСК "Олимпийском", то "можно совместить картинки и подебатировать".
"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире", сказа он", - отметил он.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время, Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
Читайте также
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений
-
Читайте также
-
-
-
5 апреля, 2019 Виталий Портников: Анализы вместо намерений