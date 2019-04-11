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Дебаты кандидатов в президенты: у Зеленского предлагают телемост между Общественным и "Олимпийским"

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко предложили в штабе Зеленского провести 19 апреля по телемосту в прямом эфире

Об этом заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов, передает телеканал "Прямой".

Баканов сказал, что если Порошенко будет в студии на "Общественном", а Зеленский на НСК "Олимпийском", то "можно совместить картинки и подебатировать".

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире", сказа он", - отметил он.

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