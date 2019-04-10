Дебаты Порошенко и Зеленского: "Олимпийский" получил запросы от кандидатов
10 апреля, 2019, 12:03
От представителя кандидата в Президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в Президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года.
В НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины относительно проведения дебатов
Об этом сообщила пресс-служба стадиона .
От представителя кандидата в Президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в Президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года.
"ГП НСК" Олимпийский "инициировано переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по обеспечению проведения дебатов на территории спортивного комплекса", - сообщили в НСК.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время, Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
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