Дебаты Порошенко и Зеленского: "Олимпийский" получил запросы от кандидатов

10 апреля, 2019, 12:03

В НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины относительно проведения дебатов

Об этом сообщила пресс-служба стадиона .

От представителя кандидата в Президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в Президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года.



"ГП НСК" Олимпийский "инициировано переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по обеспечению проведения дебатов на территории спортивного комплекса", - сообщили в НСК.