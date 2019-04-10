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Дебаты Порошенко и Зеленского: "Олимпийский" получил запросы от кандидатов


фото: ukrinform
В НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины относительно проведения дебатов

Об этом сообщила пресс-служба стадиона .

От представителя кандидата в Президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в Президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года.

"ГП НСК" Олимпийский "инициировано переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по обеспечению проведения дебатов на территории спортивного комплекса", - сообщили в НСК.

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