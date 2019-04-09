В штабе Зеленского представили команду ключевых экспертов

9 апреля, 2019, 17:11

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила расширенный список экспертов в ключевых сферах деятельности

Об этом сообщает Еспресо.TV​.

Согласно обновленным данным, бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер будет отвечать за вопросы транспорта и инфраструктуры, экс-первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Александр Харебин - за информационную и языковую политику, общеполитические вопросы.

Налоговую политику, публичные финансы и банковское право в команде Зеленского будет курировать почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юридической фирмы Jurimex Данил Гетманцев.

Глава организации Зеленый фонд Олег Бондаренко вошел в команду Зеленского в качестве эксперта по вопросам экологии и права.

Кроме того, к команде экспертов включили заведующего кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александра Мережко (E-government и народовластия), основателя школы мэров Руслана Рохова (местный и региональное развитие), юриста Hillmont Partners Вадима Галайчука.

В список советников, как и раньше, включены бывший министр финансов Александр Данилюк и экс-министр экономразвития и торговли Абромавичюс, а также бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Представителями команды Зе! названы спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направлении Михаил Федоров и Святослав Юраш.

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