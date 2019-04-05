В Зеленского обещают до второго тура показать план действий и команду
Об этом в эфире "1 + 1" заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка.
"Если у людей есть потребность - а это требование, конечно, есть - узнать, какая программа и конкретный план в Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней ", - рассказал он.
Рябошапка не назвал дату, когда это будет обнародовано, но отметил, что "однозначно это будет во второй тур".
"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет уже сам Зеленский. Единственный мой месседж - это будет сделано заблаговременно, до голосования", - сказал советник кандидата в президенты.
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