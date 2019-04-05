"Будьте мужиком. Приходите на дебаты", - Порошенко снова обратился к Зеленскому

5 апреля, 2019, 07:18

Видеообращение обнародовано на страницах Порошенко в Facebook и Twitter.

"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - заявил Порошенко.