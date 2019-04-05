"Будьте мужиком. Приходите на дебаты", - Порошенко снова обратился к Зеленскому
5 апреля, 2019, 07:18
Президент Украины Петр Порошенко записал повторное обращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с призывом прийти на дебаты
Видеообращение обнародовано на страницах Порошенко в Facebook и Twitter.
"Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - заявил Порошенко.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- Владимир Зеленский предложил Тимошенко роль "независимого арбитра" на дебатах между кандидатами в президенты Украины.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что модератора дебатов между кандидатами должен определять общественный вещатель .
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