10 фактов из жизни Дмитрия Разумкова, главного политтехнолога Зеленского

8 апреля, 2019, 17:14

Сергей Руденко

35-летний управляющий партнер и директор "Ukrainian Politconsulting Group" является одним из главных коммуникаторов между Владимиром Зеленским и внешним миром

Дмитрий Разумков - старший сын ныне покойного первого помощника президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. За его плечами - опыт работы в коммерческом, государственном секторах и сотрудничество с Партией регионов. Последние несколько месяцев он - политический консультант Владимира Зеленского

1. Родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области. Отец Дмитрия - Александр Разумков, долгое время работал в идеологическом отдела ЦК ЛКСМУ. Мать - Наталья Кудря, актриса, народная артистка Украины.



Мать Дмитрия Разумкова - Наталья Кудря вместе с актером Алексеем Вертинским



Отец - Александр Разумков

На президентских выборах 1994 года Разумков-старший вошел в команду кандидата в президенты Леонида Кучмы. После победы последнего на выборах - первый помощник президента Украины. Впрочем, в результате конфликта с Дмитрием Табачником в 1995 году был отправлен в отставку, после занимал должность заместителя секретаря СНБО. Умер в октябре 1999 года от тяжелой болезни.

2. Дмитрий Разумков имеет родного по отцу брата - Глеба, который родился в гражданском браке главного редактора "Зеркало недели" Юлии Мостовой и Александра Разумкова. Глеба усыновил Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.



Брат Дмитрия - Глеб Разумков, рожденный в гражданском браке Александра Разумкова и Юлии Мостовой

3. Окончил столичный лицей № 38. Имеет два высших образования. Окончил Киевский институт международных отношений по специальности "Международные экономические отношения" и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "Правоведение".

4. В сфере политконсалтинга и избирательных процессов работает с 2006 года. Специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрению политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа. Является управляющим партнером "Ukrainian Politconsulting Group". Бизнес-партнеры - Василий Мокан и Нелли Яковлева.

5. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии тогда, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года. Дмитрий говорит, что никогда не был политтехнологом Партии регионов. "Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознанный после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко. И так я попал в Партию регионов. Я никогда не был в молодых Регионах. Это - фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах ", - говорит Дмитрий Разумков (ZIK, 2 апреля 2019)...

6. В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко. В свое время именно Александр Разумков, отец Дмитрия, предложил банкира Тигипко на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам в правительстве Павла Лазаренко. Тигипко и Разумков были знакомы еще со времен работы в комсомоле.

7. Публично принципиально говорит по-русски. "Пока у нас российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными человечками" и защищать меня как русскоязычное население", - объясняет Дмитрий Разумков свою позицию (ZIK, 2 апреля 2019). При этом он подчеркивает, что вопрос языка политики поднимают перед выборами и предлагает вынести эти вопросы за скобки, пока не завершится война.

8. Год назад, 10 апреля 2018 года, в интервью Gazeta.ua Разумков заявил, что не верит, что в Украине появится Эммануэль Макрон. "За год до выборов не было ни ощутимой поддержки, ни общенациональной партии. Мы не Франция. То, что можно сделать там благодаря харизме, небольшой финансовой поддержке и свободе слова, у нас не пройдет. Можешь быть умный и порядочный, но о тебе никто не узнает. Потому что средства массовой информации ангажированы. Кроме того, новый Макрон должен уже появиться", - заявил Дмитрий Разумков.

9. Дмитрий Разумков говорит, что он работает на волонтерских началах в команде Зеленского. По его словам, у него нет договоренностей ни о должностях, ни о месте, ни о каких-то перспективах.

10. Женат. Имеет двоих детей.