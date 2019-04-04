В ЦИК назвали 3 вида избирательных дебатов, предусмотренных законом

4 апреля, 2019, 21:43

Закон Украины "О выборах Президента Украины" предусматривает 3 вида дебатов между кандидатами на пост главы государства

Об этом напомнили в Центризбиркоме.

Так, теледебаты за бюджетные средства проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19:00 и 22:00 в прямом эфире и должны продолжаться не менее 60 минут.

"Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 № 472 местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате", - уточнили в ЦИК.

Проведение таких теледебатов предусмотрено ч. 1-5 ст. 62 закона "О выборах Президента Украины". ЦИК должен обеспечить их проведение, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины выступает их организатором в соответствии с требованиями законодательства.

"Важность этих теледебатов является бесспорной как с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения общественного интереса", - отметили в ЦИК.

Кроме того, кандидаты на пост президента имеют право проводить предвыборную агитацию в других формах - это предусмотрено п. 3 ч. 1 и ч. 7 ст. 58 закона "О выборах Президента Украины". При этом такая агитация проводится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

Наконец, ч. 6-12 ст. 62 закона "О выборах Президента Украины" предусматривает право телеорганизаций организовывать теледебаты между кандидатами как цикл передач. При этом телерадиоорганизация может создать только один цикл таких передач во время избирательного процесса. Такой цикл передач можно транслироваться исключительно в прямом эфире.

"Указанные теледебаты могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины в сроки, предусмотренные законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19 и 22 часами", - уточнили в ЦИК.

При этом средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату в президенты Украины, не имеет права отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату.