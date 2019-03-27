Руководитель штаба Зеленского Если не выйдем во второй тур, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях

27 марта, 2019, 13:06

В Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

Об этом заявил руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов, передает " Интерфакс-Украина" .

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовы к обжалованию результатов первого тура президентских выборов, но надеются, что до такого не дойдет и массовых фальсификаций на выборах не будет.

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"Готовы ли мы обжаловать результаты выборов? Конечно же, мы готовы обжаловать результаты выборов. У нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в обжаловании результатов выборов в 2004 году, мы умеем это делать. Безусловно, социология сегодня такова, что если мы не выйдем во второй тур, то это, по нашему мнению, будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях, но мы надеемся, что такого не будет ", - сказал Иван Баканов.

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Он добавил, что надеется, что "уровень общества вырос и массовых фальсификаций не будет", но не исключает манипуляций. "Это очереди на избирательных участках, те фейки, которые запускаются, например, о присутствии военкомов на избирательных участках", - отметил Баканов.