Россия не будет отправлять в Украину наблюдателей за выборами из-за "дискриминации"
25 марта, 2019, 12:46
Россия сказала, что Украина "делает дискриминационные шаги" и лишает российских экспертов возможности наблюдать за избирательным процессом
Об этом передает пресс-служба МИД РФ.
"Дискриминационные шаги украинской власти на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, - Ред.). В складывающихся условиях, Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозу явного преследования ", - говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что якобы намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 357 официальных представителей международных организаций и иностранных государств для наблюдения за выборами президента Украины
- За выборами президента Украины будут наблюдать более 800 представителей ОБСЕ .
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил , что ОБСЕ пригласила Россию наблюдать за выборами в Украине. Его заместитель Александр Грушко заявил, что РФ планирует отправить наблюдателей в Украину.
- Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который не позволит гражданам государства-оккупанта быть наблюдателями на выборах в Украине. Верховная Рада приняла этот закон 7 февраля. Его поддержали 232 нардепа.
- 28 февраля вступило в силу соответствующий запрет россиянам наблюдать выборами в Украине.
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