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Россия не будет отправлять в Украину наблюдателей за выборами из-за "дискриминации"

Россия сказала, что Украина "делает дискриминационные шаги" и лишает российских экспертов возможности наблюдать за избирательным процессом

Об этом передает пресс-служба МИД РФ.

"Дискриминационные шаги украинской власти на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, - Ред.). В складывающихся условиях, Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, чтобы не подвергать их там угрозу явного преследования ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что якобы намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ.

 

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