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Зеленский отправит защищать результаты выборов 16 тыс. "диджитал-людей"


фото: Imglogy
Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского планирует направить на избирательные участки на выборах более 16 тыс. наблюдателей

Об этом говорится в сообщении Команды Зеленского в Facebook.

Они отмечают, что создали самую большую команду наблюдателей в истории Украины. "К нам присоединилось больше 16 тысяч волонтеров, которые решили стать официальными наблюдателями. Таким образом мы покрыли основной массив крупных и средних избирательных участков, которые охватывают 65% избирателей. В городах-миллионниках, областных центрах, части районных центров - наблюдатели от ЗеКоманды почти на всех участках!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдатели Зеленского - это "диджитал-люди, которые будут снимать, отслеживать, проводитьстрим".

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