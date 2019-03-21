ЦИК зарегистрировала еще 70 международных наблюдателей на выборах президента

21 марта, 2019, 20:19

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 70 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что 63 наблюдателя зарегистрированы от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 3 - от Турции, 1 - от Азербайджана.

По состоянию на 21 марта 2019 г. Центризбирком зарегистрировал 1 тыс. 890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств на предстоящих выборах, говорится в сообщении.