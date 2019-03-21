ЦИК зарегистрировала еще 70 международных наблюдателей на выборах президента
21 марта, 2019, 20:19
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 70 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что 63 наблюдателя зарегистрированы от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 3 - от Турции, 1 - от Азербайджана.
По состоянию на 21 марта 2019 г. Центризбирком зарегистрировал 1 тыс. 890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств на предстоящих выборах, говорится в сообщении.
- Напомним, 20 марта ЦИК зарегистрировал 660 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ и отказал в регистрации еще 24 наблюдателям, являющимся гражданами Российской Федерации .
- 18 марта ЦИК зарегистрировала наблюдателями рекордное количество украинских неправительственных организаций - 139.
- Ранее Центральная избирательная комиссия на выборах 2019 г. зарегистрировала 23 наблюдателя от Парламентской ассамблеи НАТО.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-