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Член команды Зеленского попросил Dzidzio и Олю Полякову быть наблюдателями на выборах


фото: ivona
Евгений Кошевой передал Dzidzio и Оли Поляковой челлендж: предложил им быть наблюдателями на выборах

Об этом говорится в общности "Команда Зеленского" в Facebook.

"Хочу обратиться к некоторым звездам нашего шоу-бизнеса: все мы с вами вышли из народа, и сейчас в это непростое для страны время, когда народ делает свой выбор, я просто хочу, чтобы мы были рядом с ним. Я принял #спостеригаччелендж и передаю его Пикалову Сане (актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов, - ред.), Dzidzio, Загорецкой Людмиле Степановне (юмористическая команда "Загорецкая Людмила Степановна", - ред.) и Оле Поляковой Станьте наблюдателем в вашем районе!", - сказал Кошевой.

В команде Зеленского объяснили, что наблюдателем может стать любой: нужно только посетить их офис и подать заявление о согласии быть наблюдателем и выбрать желаемый избирательный округ.

Отмечается, что после этого человека регистрируют в окружной избирательной комиссии и выдают удостоверения наблюдателя.

 

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