КИУ: кандидаты в президенты потратили на кампанию более 1,2 млрд грн

26 марта, 2019, 13:23

44 кандидата на пост Президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ВОО "Комитет избирателей Украины".

"44 кандидата на пост Президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн. Данные согласно промежуточным финансовым отчетам кандидатов об использовании средств избирательного фонда, опубликованных на сайте ЦИК 25 марта", - говорится в сообщении.

Соответствующая информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидатов предоставят после выборов.

В КИУ отметили, что большинство средств кандидаты потратили на использование СМИ. На это было направлено 853 млн грн.

"В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили: Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85% ) и Сергей Тарута (83%) ", - информируют в КИУ.

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В абсолютном отношении всего на рекламу потратили (в гривнях):

В Комитете избирателей сообщают, что семь кандидатов на пост президента пока официально не совершали никаких расходов во время кампании. Это Александр Ващенко, Николай Габер , Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк , Роман Насыров, Руслан Рыгованов и Александр Соловьев.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что неофициальные расходы кандидатов на самом деле еще больше.

"Закон не устанавливает ограничений по размеру избирательных фондов кандидатов, поэтому политики могут тратить любые суммы. В результате в целом кандидаты только официально потратили 1,2 млрд грн. Однако неофициальные расходы еще больше. В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандидатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей. Что касается значительных затрат на рекламу, то это свидетельствует о низком качестве кампании ", - сказал Кошель.

Он сказал, что на рекламу была потрачена каждая вторая гривня из избирательных фондов кандидатов, что является чрезмерной суммой. По его словам, законодательство некоторых государств Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств или вообще запрещает платную политическую рекламу.