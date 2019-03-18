В ЦИК зарегистрировали 23 наблюдателя от НАТО

18 марта, 2019, 18:11

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на выборах 2019 зарегистрировала 23 наблюдателя от Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам секретаря Центризбиркома Натальи Бернадской, Парламентская ассамблея НАТО направила обращение в ЦИК.

"Рассмотрев обращение Парламентской ассамблеи НАТО и приложенные к нему документы для регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины, ЦИК постановила: зарегистрировать наблюдателей от ПА НАТО. Выдать наблюдателям удостоверения установленной формы", - сообщила Бернадская.

В частности, ЦИК аккредитовал 23 наблюдателя от ПА НАТО.

За соответствующее решение проголосовали все члены комиссии единогласно, говорится в сообщении.

Кроме того, миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ направила письмо в ЦИК с перечнем имен наблюдателей миссии, которые предложены для аккредитации в Украине другими странами-членами ОБСЕ.

Бюро подало 684 имен краткосрочных наблюдателей, отмечается в сообщении.