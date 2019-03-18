В ЦИК зарегистрировали 23 наблюдателя от НАТО
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам секретаря Центризбиркома Натальи Бернадской, Парламентская ассамблея НАТО направила обращение в ЦИК.
"Рассмотрев обращение Парламентской ассамблеи НАТО и приложенные к нему документы для регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины, ЦИК постановила: зарегистрировать наблюдателей от ПА НАТО. Выдать наблюдателям удостоверения установленной формы", - сообщила Бернадская.
В частности, ЦИК аккредитовал 23 наблюдателя от ПА НАТО.
За соответствующее решение проголосовали все члены комиссии единогласно, говорится в сообщении.
Кроме того, миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ направила письмо в ЦИК с перечнем имен наблюдателей миссии, которые предложены для аккредитации в Украине другими странами-членами ОБСЕ.
Бюро подало 684 имен краткосрочных наблюдателей, отмечается в сообщении.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-