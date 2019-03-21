ВСК в закрытом режиме начал рассматривать дело убийства Ноздровськои

Об этом заявил глава ВСК Борислав Береза, сообщает Укринформ.

"Сегодня у нас слушивание Временной следственной комиссией информации по расследованию правоохранительными органами Киевской области уголовного производства, возбужденного по факту умышленного убийства Ноздровской Ирины", - сказал глава ВСК Борислав Береза.

Заседание ВСК проходит в закрытом режиме, отметил Береза.

Он добавил, что члены комиссии заслушивают информацию о расследовании правоохранителями уголовных производств по поводу нападений на активистов Киевской области.

На заседании присутствовали представители прокуратуры, нацполиции, общественные активисты и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

На заседание были приглашены прокурор Киевской области Максим Киричук и начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов. Однако они не явились на ВСК, говорится в сообщении.

Береза отметил, что ВСК продолжает деятельность в рамках своих полномочий и напомнил, что в планах комиссии - два выездных заседания.

"Мы решили их делать после первого тура выборов, чтобы не политизировать ситуацию и чтобы депутаты могли принять участие в выездном заседании, не делая никаких политических заявлений", - отметил Береза.

Напомним, Ирина Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 г. в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский при активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии . По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

1 января около 12:00 обнаженное тело Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Телеканал "Еспресо" обнародовал кадры с уличных камер наблюдения , на которых зафиксирована юрист по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.

В понедельник, 8 января 2018 г., Нацполиция задержала первого и пока единственного подозреваемого в совершении этого преступления. Мотив преступления - месть .

29 декабря 2017 г. в Киеве исчезла юрист Ирина Ноздровская, которая расследовала дело о гибели своей сестры результате ДТП. Тело Ноздровской нашли 1 января под Киевом в реке. Полиция заявила об умышленном убийстве.

9 января Вышгородский суд взял под стражу на два месяца Юрия Россошанского, главного подозреваемого в убийстве Ноздровской.

По данным СМИ, это якобы Юрий Россошанский 1954 года - отец Дмитрия Россошанского.

Позже Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.