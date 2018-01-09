Суд согласился с просьбой прокуратуры и решил взять Россошанского под арест на 60 дней.

"При решении вопроса об избрании меры пресечения согласно статьи 178 УПК Украины суд учел, что Россошанский подозревается в совершении тяжкого преступления и есть риск уклонения его от досудебного расследования. Это признано обоснованным, поскольку Россошанский убежал с места совершения преступления, уничтожил часть вещественных доказательств. Кроме того, он может влиять на потерпевшего и препятствовать следствию. Суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога", - сказал судья.

В зале Вышгородского райсуда Россошанский заявил, что с подозрением согласен, а с содержанием под стражей - нет. Адвокат обвиняемого также считает, что содержание под стражей - слишком строгое мероприятие.

Как написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко, Юрий Россошанский и Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в поселке Демидов. Между ними началась словесная ссора, в ходе которой Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ноздровскую. После чего, он схватил ее тело, закинул на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы потом утопить в реке.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.