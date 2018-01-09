Подозреваемый рассказал, как убил Ноздровскую, - СМИ

9 января, 2018, 07:49

Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской рассказал некоторые подробности совершенного преступления

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что детали убийства были установлены в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого.

По словам собеседника, подозреваемый рассказал, что якобы действовал в одиночку и сообщил, что убил Ноздровскую вследствие якобы ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

"Во время допроса он сказал что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", - цитирует INSIDER источник.

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