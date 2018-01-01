Найденная в реке правозащитница из Киевщины не дала выпустить по амнистии убийцу своей сестры. Важные подробности
Авария произошла 30 сентября 2015 года в Демидове, пишет ЦензорНЕТ.
Также житель Демидова, Дмитрий Россошанский, был в состоянии наркотического опьянения и сбил свою односельчанку, 26-летнюю мать 4-летнего мальчика Светлану Сапатинскую, которая приходилась Ноздровской сестрой.
"Дядя Россошанского на тот момент занимал должность главы Вышгородского районного суда", - отмечается в сообщении.
Судебные разбирательства длились более двух лет, и в конце концов Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 28 декабря защита Россошанского едва не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
Юрист по образованию, Ноздровская активно вела дело своей сестры в суде и сообщала, что родственники и друзья Россошанского угрожали ей и ее семье расправой. По факту этих угроз было открыто несколько уголовных производств.
Но женщина добилась наказания для убийцы своей сестры и "сделала все для того, чтобы виновник аварии не попал под закон "Об амнистии", говорится в материале.
Сапатинская со своим сыном
Пикет с участием Ноздровской
Родственники погибшей во время судебного заседания
Ноздровская выступает на суде. В этом деле она проходила как свидетель
Россошанский на скамье подсудимых
- Ноздровская последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря, в 17.00, когда звонила своей матери.
- Активными поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры.
- 1 января около 12.00 ее обнаженное мертвое тело с царапинами нашли в реке возле Демидова.
- У нее осталась дочь Анастасия.
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