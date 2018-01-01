Найденная в реке правозащитница из Киевщины не дала выпустить по амнистии убийцу своей сестры. Важные подробности

1 января, 2018, 16:45

28 декабря 2017 года состоялось судебное заседание, на котором благодаря личной активной позиции жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области Ирины Ноздровской осужденный за смертельный наезд на ее сестру мужчина не вышел по амнистии

Авария произошла 30 сентября 2015 года в Демидове, пишет ЦензорНЕТ.

Также житель Демидова, Дмитрий Россошанский, был в состоянии наркотического опьянения и сбил свою односельчанку, 26-летнюю мать 4-летнего мальчика Светлану Сапатинскую, которая приходилась Ноздровской сестрой.

"Дядя Россошанского на тот момент занимал должность главы Вышгородского районного суда", - отмечается в сообщении.

Судебные разбирательства длились более двух лет, и в конце концов Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 28 декабря защита Россошанского едва не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

Юрист по образованию, Ноздровская активно вела дело своей сестры в суде и сообщала, что родственники и друзья Россошанского угрожали ей и ее семье расправой. По факту этих угроз было открыто несколько уголовных производств.

Но женщина добилась наказания для убийцы своей сестры и "сделала все для того, чтобы виновник аварии не попал под закон "Об амнистии", говорится в материале.

Сапатинская со своим сыном

Пикет с участием Ноздровской

Родственники погибшей во время судебного заседания

Ноздровская выступает на суде. В этом деле она проходила как свидетель

Россошанский на скамье подсудимых