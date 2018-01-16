МВД показало видео, на котором Ноздровская возвращается домой в день убийства
16 января, 2018, 22:00
Министерство внутренних дел обнародовало кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист Ирина Ноздровская по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря
Видео опубликовал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.
На видео, Ноздровская в 15:40 29 декабря направляется от Институтской и заходит на станцию метро Крещатик. В 16:11 камеры фиксируют ее в последний раз на станции метро Героев Днепра, откуда следуют маршрутки в ее село Демидов.
Ирина по дороге домой звонила родителям, что скоро будет дома . В 17:30 вышла из маршрутки, и домой уже не вернулась.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она пропала уже на следующий день, 29 декабря.
- Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
- Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.
- Следствие рассматривает версию, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский мог иметь сообщника, который помог ему спрятать тело.
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