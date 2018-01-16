МВД показало видео, на котором Ноздровская возвращается домой в день убийства

16 января, 2018, 22:00

Министерство внутренних дел обнародовало кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист Ирина Ноздровская по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря

Видео опубликовал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

На видео, Ноздровская в 15:40 29 декабря направляется от Институтской и заходит на станцию метро Крещатик. В 16:11 камеры фиксируют ее в последний раз на станции метро Героев Днепра, откуда следуют маршрутки в ее село Демидов.

Ирина по дороге домой звонила родителям, что скоро будет дома . В 17:30 вышла из маршрутки, и домой уже не вернулась.

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