Полиция задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской
Об этом сегодня, 8 января 2017 года, на оперативном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Мужчину обоснованно подозревают в причастности к этому преступлению. Он задержан в порядке, предусмотренном статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Аброськин, в частности, отметил, что полиция с момента обнаружения убитой Ноздровской напряженно работала над раскрытием этого преступления.
Правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов на Киевщине. Кроме того, правоохранители установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 часов двигались по указанному маршруту. Также полицейские провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей Демидова.
"Используя весь массив этих данных, которые мы получили - технические возможности, допросы водителей и установленных людей, которые двигались от метро "Героев Днепра" до Демидова, нами была полностью воссоздана картина с 17-ти до 18-ти часов. Поэтому сегодня следователями было принято решение - в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса был задержан подозреваемый", – сообщил Аброськин.
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Он добавил, что сейчас продолжаются активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ириной Ноздровской. Таким образом, правоохранители смогут получить дополнительную доказательную базу в этом деле.
Также в уголовном производстве по факту убийства Ноздровской назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты наиболее необходимых из них планируют получить уже в ближайшее время.
"Работа продолжается, сейчас проводятся первые следственные действия с подозреваемым", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.
Заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад отметил, что сейчас проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.
"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворовых обходов - для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отследить ее (Ноздровской - ред.) движение, нахождение в определенном месте, доказательство мотивов и механизма совершения данного преступления", - отметил Невгад.
Он также добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его вину в этом.
В свою очередь Яровой поблагодарил за серьезную работу, которая была проведена правоохранителями по расследованию убийства правозащитницы, и подчеркнул необходимость продолжать работать в режиме "24 часа в сутки".
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник тогдашнего главы суда Вышгородского района Сергея Куприенка по имени Дмитрий Росошанский. По данным следствия, Росошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- В четверг, 28 декабря, Росошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она пропала уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
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