СМИ рассказали подробности о подозреваемом в убийстве Ноздровской
8 января, 2018, 20:53
Задержанный в понедельник, 8 января 2017 года, по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Росошанского
Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает Украинская правда.
Подозреваемым в убийстве Ноздровской, которого недавно задержала полиция, оказался Росошанский Юрий Викторович, 1954 года, пишет Insider.
По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Росошанскому - водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.
Этот человек уже признался в совершении преступления, отмечает журналист телеканала ATR Айдер Муждабаев.
"Подозреваемый признался в убийстве вечером 7 января под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции", - сообщил он в Facebook.
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