СМИ рассказали подробности о подозреваемом в убийстве Ноздровской

8 января, 2018, 20:53

Задержанный в понедельник, 8 января 2017 года, по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Росошанского

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает Украинская правда.

Подозреваемым в убийстве Ноздровской, которого недавно задержала полиция, оказался Росошанский Юрий Викторович, 1954 года, пишет Insider.

По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Росошанскому - водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.

Этот человек уже признался в совершении преступления, отмечает журналист телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Подозреваемый признался в убийстве вечером 7 января под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции", - сообщил он в Facebook.