Под Киевом нашли мертвой правозащитницу, которую разыскивали накануне, - Кива

1 января, 2018, 14:06

Председатель профсоюза МВД Илья Кива сообщил, что сегодня в реке на Киевщине нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

По его словам, ее тело нашли около 2 часов назад.

Ноздровська исчезла 28 декабря после судебного заседания, в котором проходила как свидетель.

По предварительной версии, как рассказал Кива, тело Ноздровской сбросили с моста в реку.

Основная версия, которую рассматривают правоохранители, - это убийство, связанное с ее профессиональной деятельностью.

"Общественность организовала активные поиски и сегодня планировалась обыскивали ближайшие районы. Был достаточно сложный судебный процесс, в котором Ирина проходила как свидетель, она не давала "замылить" дело, которое могло послужить причиной ее смерти. Судебное заседание было 28 декабря, после этого она исчезла", - рассказал Кива.

В Ноздровской осталась несовершеннолетняя дочь.

Заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова ранее писала на своей странице в Facebook, что Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на авто племянник председателя суда. По ее словам, из-за усилий юриста водитель машины оказался в тюрьме. Также Молчанова отмечает, что Ноздровской неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.