В МВД назвали мотив убийства Ноздровской

8 января, 2018, 22:10

Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской раскрыто профессионально и в сжатые сроки

Об этом в Facebook написал народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

"Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской. Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более, чем достаточно", - отметил он.

Геращенко добавил, что теперь подозреваемого ждет суд и длительное тюремное заключение.

"Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду", - наголсови нардеп.