В Сирии курды захватили в плен джихадистов-иностранцев, среди которых - подросток из США

9 января, 2019, 17:29

Сирийские курды, которые борются с остатками террористической группировки "Исламское государство" в восточной Сирии, заявили о захвате в плен восьми иностранных граждан - джихадистов, включая американского подростка

Об этом сообщает AFP .

Накануне поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили, что задержали двух американцев среди пяти иностранных джихадистов. Они были захвачены в плен 30 декабря.

По их данным, два американца, два пакистанца и ирландец были частью организации, которая планировала нападения на мирных жителей.

Сирийские курды утверждают, что удерживают около 1000 иностранных боевиков-джихадистов, а также 550 иностранных женщин и 1200 детей, живших с ними.