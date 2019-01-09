В Сирии курды захватили в плен джихадистов-иностранцев, среди которых - подросток из США
9 января, 2019, 17:29
Сирийские курды, которые борются с остатками террористической группировки "Исламское государство" в восточной Сирии, заявили о захвате в плен восьми иностранных граждан - джихадистов, включая американского подростка
Об этом сообщает AFP .
Накануне поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили, что задержали двух американцев среди пяти иностранных джихадистов. Они были захвачены в плен 30 декабря.
По их данным, два американца, два пакистанца и ирландец были частью организации, которая планировала нападения на мирных жителей.
Сирийские курды утверждают, что удерживают около 1000 иностранных боевиков-джихадистов, а также 550 иностранных женщин и 1200 детей, живших с ними.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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