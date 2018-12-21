Сирийские курды могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции
Об этом 21 декабря заявила один из лидеров сирийских курдов, сопредседатель Совета Демократической Сирии Ильхам Ахмад во время переговоров с представителями Франции по планируемого вывода американских войск из Сирии, передает Daily Mail.
Она предупредила, что вероятное наступление армии Турции на подконтрольные сирийским курдам территории может привести к прекращению битвы против террористической организации "ИГ" в Сирии.
"Мы продолжим нашу миссию, но противостоять терроризму будет сложно, потому что наши силы будут вынуждены отойти от линии фронта в Дайр-эз-Зауре, чтобы занять позиции на границе с Турцией для контрудара в случае нападения [со стороны турецкой армии]", - сказала она.
Ильхам Ахмад также выразила опасения, что сирийские курды могут "потерять контроль над ситуацией" вокруг тюрем, где содержатся иностранных боевиков "ИГ" в том числе возможна бегство почти 1000 джихадистов. Она предупредила, что ячейки "ИГ" оставшиеся могут воспользоваться выводом войск США для перегруппировки, а Турция может продолжить свое наступление на самопровозглашенную курдскую автономию Рожава.
В связи с этим Ильхам Ахмад попросила официальный Париж о дипломатической и военной поддержке для "обеспечения мира и стабильности в регионе".
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине , а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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