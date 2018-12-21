Сирийские курды могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции

21 декабря, 2018, 15:58

Сирийские курды могут прекратить боевые операции против остальных боевиков "Исламского государства" в Сирии и передислоцироваться в район турецкой границы в случае наступления со стороны Турции

Об этом 21 декабря заявила один из лидеров сирийских курдов, сопредседатель Совета Демократической Сирии Ильхам Ахмад во время переговоров с представителями Франции по планируемого вывода американских войск из Сирии, передает Daily Mail.

Она предупредила, что вероятное наступление армии Турции на подконтрольные сирийским курдам территории может привести к прекращению битвы против террористической организации "ИГ" в Сирии.

"Мы продолжим нашу миссию, но противостоять терроризму будет сложно, потому что наши силы будут вынуждены отойти от линии фронта в Дайр-эз-Зауре, чтобы занять позиции на границе с Турцией для контрудара в случае нападения [со стороны турецкой армии]", - сказала она.

Ильхам Ахмад также выразила опасения, что сирийские курды могут "потерять контроль над ситуацией" вокруг тюрем, где содержатся иностранных боевиков "ИГ" в том числе возможна бегство почти 1000 джихадистов. Она предупредила, что ячейки "ИГ" оставшиеся могут воспользоваться выводом войск США для перегруппировки, а Турция может продолжить свое наступление на самопровозглашенную курдскую автономию Рожава.

В связи с этим Ильхам Ахмад попросила официальный Париж о дипломатической и военной поддержке для "обеспечения мира и стабильности в регионе".