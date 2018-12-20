Угроза еще существует: в Берлине не поддержали решение США вывести войска из Сирии

20 декабря, 2018, 15:52

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии может поставить под удар дальнейшие военные операции против боевиков Исламского государства

"ИГ" дан отпор, но угроза еще существует. Существует опасность, что последствия решения [Трампа] могут навредить борьбе против "ИГ" и поставить под угрозу достигнутые результаты ", - заявил глава МИД Германии в Twitter .

По словам Мааса, полная победа над "ИГ" будет достигнута "в долгосрочной перспективе" при условии стабилизации ситуации безопасности и политических процессов.

Der Kampf gegen den IS entscheidet sich auf der langen Strecke: Um zu stabilisieren, braucht es Sicherheit und politische Ordnung. Deshalb arbeiten wir mit unseren Partnern für einen politischen Prozess. Die Führungsrolle muss bei den Vereinten Nationen liegen. (2/2) - Heiko Maas (@HeikoMaas) 20 декабря 2018 г.

Министр иностранных дел подчеркнул, что для установления прочного мира в Сирии необходимы политические изменения под эгидой ООН.