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Угроза еще существует: в Берлине не поддержали решение США вывести войска из Сирии

Хайко Маас
Хайко Маас
фото: REUTERS
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии может поставить под удар дальнейшие военные операции против боевиков Исламского государства

"ИГ" дан отпор, но угроза еще существует. Существует опасность, что последствия решения [Трампа] могут навредить борьбе против "ИГ" и поставить под угрозу достигнутые результаты ", - заявил глава МИД Германии в Twitter .

По словам Мааса, полная победа над "ИГ" будет достигнута "в долгосрочной перспективе" при условии стабилизации ситуации безопасности и политических процессов.

Министр иностранных дел подчеркнул, что для установления прочного мира в Сирии необходимы политические изменения под эгидой ООН.

 

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