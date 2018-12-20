Угроза еще существует: в Берлине не поддержали решение США вывести войска из Сирии
"ИГ" дан отпор, но угроза еще существует. Существует опасность, что последствия решения [Трампа] могут навредить борьбе против "ИГ" и поставить под угрозу достигнутые результаты ", - заявил глава МИД Германии в Twitter .
По словам Мааса, полная победа над "ИГ" будет достигнута "в долгосрочной перспективе" при условии стабилизации ситуации безопасности и политических процессов.
Der Kampf gegen den IS entscheidet sich auf der langen Strecke: Um zu stabilisieren, braucht es Sicherheit und politische Ordnung. Deshalb arbeiten wir mit unseren Partnern für einen politischen Prozess. Die Führungsrolle muss bei den Vereinten Nationen liegen. (2/2)- Heiko Maas (@HeikoMaas) 20 декабря 2018 г.
Министр иностранных дел подчеркнул, что для установления прочного мира в Сирии необходимы политические изменения под эгидой ООН.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Зато Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии.
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