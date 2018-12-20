Курдские союзники США раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии
Об этом сообщает ВВС.
Согласно заявлению сирийских союзников США, неожиданное решение президента Дональда Трампа вывести войска позволит террористам "ИГ" восстановить свое влияние в регионе.
По мнению SDF, в Сирии после вывода американских войск образуется военный вакуум, в результате которого альянс окажется в ловушке между враждебными ему группировками.
Демократические силы Сирии (SDF) - альянс сил вооруженной оппозиции, который включает курдские отряды народной самообороны (YPG), а также арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды. Действует в северных районах Сирии. Основной целью является уничтожение террористической группировки "Исламское государство".
Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.
Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
Зато Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии.
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