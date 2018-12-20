Курдские союзники США раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии

20 декабря, 2018, 13:36

Союзный США курдско-арабский альянс SDF (Демократические силы Сирии) раскритиковали вывод американских войск, считая, что это повредит борьбе с боевиками "ИГ"

Об этом сообщает ВВС.

Согласно заявлению сирийских союзников США, неожиданное решение президента Дональда Трампа вывести войска позволит террористам "ИГ" восстановить свое влияние в регионе.

По мнению SDF, в Сирии после вывода американских войск образуется военный вакуум, в результате которого альянс окажется в ловушке между враждебными ему группировками.

Демократические силы Сирии (SDF) - альянс сил вооруженной оппозиции, который включает курдские отряды народной самообороны (YPG), а также арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды. Действует в северных районах Сирии. Основной целью является уничтожение террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.

Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.

Зато Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии.