США начали выводить войска из Сирии

19 декабря, 2018, 18:58

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Сирии

Об этом сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует DW .

"Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат", - говорится в заявлении Сандерс.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия США в Сирии выполнена.

"Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства", - заявил президент США.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил "решительную" несогласие с позицией Трампа.

"ИГ трансформировалась в другие формы экстремизма, и угроза еще очень реальна", - написал министр на своей странице в Twitter.

Сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX - Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018