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США начали выводить войска из Сирии

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Сирии

Об этом сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует DW .

"Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат", - говорится в заявлении Сандерс.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия США в Сирии выполнена.

"Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства", - заявил президент США.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил "решительную" несогласие с позицией Трампа.

"ИГ трансформировалась в другие формы экстремизма, и угроза еще очень реальна", - написал министр на своей странице в Twitter.

Сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных.

 

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