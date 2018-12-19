США начали выводить войска из Сирии
Об этом сообщила в среду, 19 декабря, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует DW .
"Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат", - говорится в заявлении Сандерс.
Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия США в Сирии выполнена.
"Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства", - заявил президент США.
В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил "решительную" несогласие с позицией Трампа.
"ИГ трансформировалась в другие формы экстремизма, и угроза еще очень реальна", - написал министр на своей странице в Twitter.
Сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018
I strongly disagree.- Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018
It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX
- Ранее сообщалось, что Министерство обороны США готовит "полный" и "ускоренный" вывод американских войск из Сирии.
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