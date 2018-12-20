Франция оставляет свои войска в Сирии: надо полагаться прежде всего на себя
Об этом сообщает Reuters .
"Пока мы остаемся в Сирии", - сказала Луазо в эфире телеканала CNEWS , отвечая на вопрос ведущего.
"Это показывает, что у нас разные приоритеты и надо полагаться прежде всего на себя", - добавила она.
"На сегодняшний день, конечно, мы остаемся в Сирии, потому что борьба против "Исламского государства" очень важна", - подчеркнула министр.
В то же время четкие сроки пребывания французских военных в этой стране министр не уточнила.
Отметим, что Франция входит в возглавляемую США международную коалицию, противостоящую террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.
Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
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