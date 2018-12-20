Франция оставляет свои войска в Сирии: надо полагаться прежде всего на себя

20 декабря, 2018, 12:38

На фоне решения Вашингтона по выводу войск из Сирии французский министр по европейским делам Натали Луазо заявила, что Париж своих военных там пока оставляет

Об этом сообщает Reuters .

"Пока мы остаемся в Сирии", - сказала Луазо в эфире телеканала CNEWS , отвечая на вопрос ведущего.

"Это показывает, что у нас разные приоритеты и надо полагаться прежде всего на себя", - добавила она.

"На сегодняшний день, конечно, мы остаемся в Сирии, потому что борьба против "Исламского государства" очень важна", - подчеркнула министр.

В то же время четкие сроки пребывания французских военных в этой стране министр не уточнила.

Отметим, что Франция входит в возглавляемую США международную коалицию, противостоящую террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.

Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.