Франция будет гарантировать безопасность американских союзников в Сирии

20 декабря, 2018, 17:25

Официальный Париж и союзники, которые борются с "Исламским государством", обсуждают со США сроки и условия для вывода американских войск из Сирии, но Вашингтон должен способствовать стабильности этого региона, чтобы избежать новой гуманитарной трагедии, заявило Министерство иностранных дел Франции в четверг

Об этом сообщает Reuters .

"Мы и страны-партнеры международной коалиции ведут переговоры с Вашингтоном о сроках и условиях реализации решения США о выходе", - говорится в заявлении.

"В ближайшие недели Франция будет осторожно гарантировать безопасность всех американских партнеров, в частности Сирийских демократических сил (курдско-арабский альянс, который несколько лет подряд борется на стороне возглавляемой США международной коалиции против исламистов - ред.). Соединенные Штаты должны учесть защиту населения северо-востока Сирии и стабильность этой зоны, чтобы избежать любой новой гуманитарной трагедии и любого возвращения террористов", - отметили в Париже.