Франция будет гарантировать безопасность американских союзников в Сирии
20 декабря, 2018, 17:25
Официальный Париж и союзники, которые борются с "Исламским государством", обсуждают со США сроки и условия для вывода американских войск из Сирии, но Вашингтон должен способствовать стабильности этого региона, чтобы избежать новой гуманитарной трагедии, заявило Министерство иностранных дел Франции в четверг
Об этом сообщает Reuters .
"Мы и страны-партнеры международной коалиции ведут переговоры с Вашингтоном о сроках и условиях реализации решения США о выходе", - говорится в заявлении.
"В ближайшие недели Франция будет осторожно гарантировать безопасность всех американских партнеров, в частности Сирийских демократических сил (курдско-арабский альянс, который несколько лет подряд борется на стороне возглавляемой США международной коалиции против исламистов - ред.). Соединенные Штаты должны учесть защиту населения северо-востока Сирии и стабильность этой зоны, чтобы избежать любой новой гуманитарной трагедии и любого возвращения террористов", - отметили в Париже.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии.
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