Американские сенаторы критикуют решение о выводе войск из Сирии

20 декабря, 2018, 11:16

В США группа сенаторов направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором критикует решение о выводе войск из Сирии

Авторами документа выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Том Коттон, Марко Рубио, Джонни Эрнст, а также представитель Демократической партии Джинн Шейхин и беспартийный сенатор Ангус Кинг.

Сенаторы указывают, что сейчас вывод контингента из Сирии "преждевремен" и является "дорогой ошибкой", которая не только угрожает безопасности США, но также "придает смелости" террористической группировке "Исламского государства", президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России.

В письме говорится, что Иран и РФ используют конфликт в Сирии "как сцену для усиления своего влияния в регионе". По словам сенаторов, "любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны наших партнеров и союзников".

Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в документе.

Члены Сената призывают главу государства пересмотреть решение о выводе войск, чтобы обеспечить сохранение стратегических интересов нашей нации.

Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками "Исламского государства" в Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

По данным СМИ, вывод американских войск из Сирии может длиться от двух до трех месяцев.