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Луценко говорит, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк


фото: Херсон Daily
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию заказчика убийства и.о. управляющей делами горисполкома, советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, однако пока не готов ее озвучить

Об этом он рассказал в эфире 5 канала .

"Фамилия будет озвучено тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств.

Я эту фамилию уже знаю ", - отметил генпрокурор.

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Справка

Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.

Имела два высших образования, училась в аспирантуре.

Активная участница Евромайдана в Херсоне.

Противодействовала попыткам начать в Херсоне "русскую весну" и обеспечить вторжение российских «освободителей».

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе помогала вынужденным переселенцам.

  • Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
  • 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
  • После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство , по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
  • 6 ноября Верховная Рада вызвала глав МВД, СБУ и ГПУ отчитаться о расследовании нападений на общественных активистов. Во время доклада о расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк генпрокурор Юрий Луценко пообещал уйти в отставку . Он подал соответствующее заявление президенту, но Петр Порошенко его не принял .
  • Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
  • Луценко заявил о трех основных подозреваемых в заказе, тогда как в целом по этому делу проходит 5 человек .
  • По данным следствия, преступление якобы совершили 5 бывших участников АТО . Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Все они задержаны. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
  • 7 ноября - в день похорон Екатерины - в Херсоне загорелся частный дом Игоря Павловского , помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука. Согласно одной из версий, этот человек передавала средства непосредственным исполнителям преступления. Позже он был задержан .
  • Вместе с тем определенное противостояние в Гандзюк вроде было и с "Самопомиччю". Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который вошел в состав ВСК по расследованию покушения на Екатерину Гандзюк, сообщил, что мэр Львова Андрей Садовый поручал херсонском ячейке "взаимопомощи" собирать компромат на Гандзюк, когда она еще была жива, а в сети появилась аудиозапись с голосом Садового .
  • Всего в этом деле есть несколько версий - от политической или уголовной расправы в личной мести. При этом в декабре стало известно, что оперативники Службы безопасности Украины активно изучают "лесную" версию , связанную с противодействием со стороны Екатерины незаконной вырубке лесов Херсонщины.
  • В свою очередь сама Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители .
  • У нее были конфликты как с местными чиновниками, которых она обвиняла во взяточничестве, и пророссийскими силами, так и с главой Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощук, из-за чего Антощук потерял должность.

 

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