Луценко говорит, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Об этом он рассказал в эфире 5 канала .
"Фамилия будет озвучено тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств.
Я эту фамилию уже знаю ", - отметил генпрокурор.
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Справка
Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.
Имела два высших образования, училась в аспирантуре.
Активная участница Евромайдана в Херсоне.
Противодействовала попыткам начать в Херсоне "русскую весну" и обеспечить вторжение российских «освободителей».
После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе помогала вынужденным переселенцам.
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство , по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 6 ноября Верховная Рада вызвала глав МВД, СБУ и ГПУ отчитаться о расследовании нападений на общественных активистов. Во время доклада о расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк генпрокурор Юрий Луценко пообещал уйти в отставку . Он подал соответствующее заявление президенту, но Петр Порошенко его не принял .
- Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- Луценко заявил о трех основных подозреваемых в заказе, тогда как в целом по этому делу проходит 5 человек .
- По данным следствия, преступление якобы совершили 5 бывших участников АТО . Это бойцы Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша. Все они задержаны. Это Виктор Горбунов, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.
- 7 ноября - в день похорон Екатерины - в Херсоне загорелся частный дом Игоря Павловского , помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука. Согласно одной из версий, этот человек передавала средства непосредственным исполнителям преступления. Позже он был задержан .
- Вместе с тем определенное противостояние в Гандзюк вроде было и с "Самопомиччю". Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который вошел в состав ВСК по расследованию покушения на Екатерину Гандзюк, сообщил, что мэр Львова Андрей Садовый поручал херсонском ячейке "взаимопомощи" собирать компромат на Гандзюк, когда она еще была жива, а в сети появилась аудиозапись с голосом Садового .
- Всего в этом деле есть несколько версий - от политической или уголовной расправы в личной мести. При этом в декабре стало известно, что оперативники Службы безопасности Украины активно изучают "лесную" версию , связанную с противодействием со стороны Екатерины незаконной вырубке лесов Херсонщины.
- В свою очередь сама Гандзюк считала, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители .
- У нее были конфликты как с местными чиновниками, которых она обвиняла во взяточничестве, и пророссийскими силами, так и с главой Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощук, из-за чего Антощук потерял должность.
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