Луценко говорит, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

30 декабря, 2018, 07:16

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию заказчика убийства и.о. управляющей делами горисполкома, советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, однако пока не готов ее озвучить

Об этом он рассказал в эфире 5 канала .

"Фамилия будет озвучено тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств.

Я эту фамилию уже знаю ", - отметил генпрокурор.

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Справка

Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.

Имела два высших образования, училась в аспирантуре.



Активная участница Евромайдана в Херсоне.

Противодействовала попыткам начать в Херсоне "русскую весну" и обеспечить вторжение российских «освободителей».

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе помогала вынужденным переселенцам.