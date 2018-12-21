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В деле убийства Гандзюк семь подозреваемых, - СБУ


фото: depo.ua
Следователи провели расследование по одной из версий убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и установили 7 подозреваемых

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Следователи отрабатывали версию о покушении на жизнь Гандзюк за ее деятельность по незаконной вырубки леса на Херсонщине и разоблачения причастных к этому местных чиновников.

В рамках досудебного расследования следователи установили, что в районах Херсонщины действительно незаконно вирублювалы леса, а способствовали этому местные депутаты. Они маскировали вырубку леса под санитарную рубку деревьев, пострадавших от пожара.

Сейчас объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 УК (умышленное убийство) семи фигурантам дела.

 

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