"Это позор". УДА не будет защищать подозреваемых в нападении на Гандзюк
Об этом рассказал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий, сообщает Новинарня.
По данным следствия, 5 бойцов из этого подразделения были непосредственными исполнителями нападения.
"Это позор для УДА. Это не поведение нормального человека, тем более против женщины-патриота. Мы не будем защищать этих добровольцев. Пусть они даже и имеют какие-то заслуги перед Украиной, но мы не будем поддерживать героя войны, если он недостойно ведет себя на мирной земле", - заявил Ильницкий.
По его словам, у представителей УДА нет версии, почему это произошло. Командиры УДА просят прощения за тех добровольцев, которые причастны к этому поступку.
Отметим, что 18 октября Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей предполагаемого исполнителя покушения на Гандзюк Никиты Грабчука.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- Гандзюк считает, что заказчиками нападения на нее могут быть действующие или бывшие правоохранители.
- Четверо из пяти подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.
- 17 октября в Херсоне подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Сергея Торбина суд оставил под стражей еще на два месяца.
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