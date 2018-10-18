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"Это позор". УДА не будет защищать подозреваемых в нападении на Гандзюк

Украинская добровольческая армия не будет поддерживать 5 подозреваемых в нападении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк

Об этом рассказал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий, сообщает Новинарня.

По данным следствия, 5 бойцов из этого подразделения были непосредственными исполнителями нападения.

"Это позор для УДА. Это не поведение нормального человека, тем более против женщины-патриота. Мы не будем защищать этих добровольцев. Пусть они даже и имеют какие-то заслуги перед Украиной, но мы не будем поддерживать героя войны, если он недостойно ведет себя на мирной земле", - заявил Ильницкий.

По его словам, у представителей УДА нет версии, почему это произошло. Командиры УДА просят прощения за тех добровольцев, которые причастны к этому поступку.

Отметим, что 18 октября Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей предполагаемого исполнителя покушения на Гандзюк Никиты Грабчука.

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