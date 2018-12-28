Армия Асада вошла в главный курдский город на севере Сирии
28 декабря, 2018, 12:59
Правительственная сирийская армия в пятницу впервые за много лет вошла в ранее контролируемый курдами Манбидж после того, как курдские отряды народной обороны (YPG) призвали правительство Асада защитить город от нападения Турции
В заявлении Генштаба Вооруженных сил Сирии подчеркнуто, что сирийская армия обеспечит "полную безопасность всех граждан Сирии и и других, кто находится в этом регионе", сообщает Reuters .
Как сообщают, подразделения сирийской армии вошли в Манбидж и подняли над городом сирийский флаг.
Ранее в пятницу курдские отряды народной самообороны, которые ранее контролировали город, призвали сирийские власти взять под контроль Манбидж, чтобы защитить эту территорию от нападения Турции. YPG заявила, что ее бойцы вышли из города для борьбы с боевиками "ИГ" на востоке Сирии.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли и в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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