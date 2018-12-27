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В Берлине не заметили победы над "ИГ", о которой говорил Трамп


фото: REUTERS
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не согласна со словами президента США Дональда Трампа о том, что террористическая группировка "Исламское государство" была полностью разгромлена

Об этом сообщает DW .

В частности, она отметила, что США до сих пор не объяснили союзникам НАТО, как в дальнейшем они намерены действовать в Сирии.

"В круге союзников царит единство в отношении того, что "ИГ" еще не полностью разгромлено", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Министр также сообщила, что Германия не будет менять свои действия в Сирии.

"Еще существует потребность в заправке самолетов союзников и разведывательных снимках наших самолетов Tornado, особенно что касается тайников "ИГ" на огромных пространствах в иракской пустыне", - заявила министр.

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