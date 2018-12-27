В Берлине не заметили победы над "ИГ", о которой говорил Трамп
27 декабря, 2018, 17:50
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не согласна со словами президента США Дональда Трампа о том, что террористическая группировка "Исламское государство" была полностью разгромлена
Об этом сообщает DW .
В частности, она отметила, что США до сих пор не объяснили союзникам НАТО, как в дальнейшем они намерены действовать в Сирии.
"В круге союзников царит единство в отношении того, что "ИГ" еще не полностью разгромлено", - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Министр также сообщила, что Германия не будет менять свои действия в Сирии.
"Еще существует потребность в заправке самолетов союзников и разведывательных снимках наших самолетов Tornado, особенно что касается тайников "ИГ" на огромных пространствах в иракской пустыне", - заявила министр.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции ..
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине , а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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