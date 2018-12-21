Сенцов не намерен работать в колонии, - адвокат
Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе, комментируя заявление российских тюремщиков о том, что его подзащитный уже может быть привлечен к труду, информирует Крым. Реалии .
Однако, по словам Динзе, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы выписке Олега Сенцова из медицинской части колонии в Лабытнанги.
"Я буду у него только в середине января и узнаю об этом непосредственно на месте", - сказал он.
Ранее в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Российские власти оценивают состояние режиссера как удовлетворительное.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного получило непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада постановила выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- Сенцов написал письмо правозащитнику и заявил, что чувствует себя лучше.
- Российские тюремщики заявляли, что Сенцов дистанционно управляет постановкой пьесы в Киеве и готовит к изданию книгу.
- 10 декабря стало известно, что Сенцова переводят из медчасти в общий отряд заключенных.
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