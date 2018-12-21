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Сенцов не намерен работать в колонии, - адвокат

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не намерен работать в колонии

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе, комментируя заявление российских тюремщиков о том, что его подзащитный уже может быть привлечен к труду, информирует Крым. Реалии .

Однако, по словам Динзе, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы выписке Олега Сенцова из медицинской части колонии в Лабытнанги.

"Я буду у него только в середине января и узнаю об этом непосредственно на месте", - сказал он.

Ранее в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Российские власти оценивают состояние режиссера как удовлетворительное.

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