В Брюсселе открылась выставка работ политзаключенного Сущенко

19 декабря, 2018, 09:54

18 декабря в Брюссельском пресс-клубе состоялось открытие выставки произведений украинского политзаключенного в России, журналиста Романа Сущенко в Париже

Об этом сообщает "Укринформ".

На выставке представлены увеличенные фотокопии художественных произведений Романа, которые он выполнил в московской тюрьме "Лефортово" в течение 2016-2018 годов во время "следствия" по делу, которое изначально было сфабриковано спецслужбами Российской Федерации.

"Его запрос о кисях и красках был отклонен тюремной администрацией, и он использовал шариковую ручку, карандаш и луковый сок. Это история о том, как даже под критическими угрозами и психологическим давлением человек может оставаться человеком", - говорится в аннотации к выставке.

На презентации картин Романа Сущенко присутствовали журналисты бельгийских и международных изданий, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции, депутаты Европарламента, представители украинских общин в Бельгии и тому подобное.