В Брюсселе открылась выставка работ политзаключенного Сущенко
Об этом сообщает "Укринформ".
На выставке представлены увеличенные фотокопии художественных произведений Романа, которые он выполнил в московской тюрьме "Лефортово" в течение 2016-2018 годов во время "следствия" по делу, которое изначально было сфабриковано спецслужбами Российской Федерации.
"Его запрос о кисях и красках был отклонен тюремной администрацией, и он использовал шариковую ручку, карандаш и луковый сок. Это история о том, как даже под критическими угрозами и психологическим давлением человек может оставаться человеком", - говорится в аннотации к выставке.
На презентации картин Романа Сущенко присутствовали журналисты бельгийских и международных изданий, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции, депутаты Европарламента, представители украинских общин в Бельгии и тому подобное.
- Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали международное и европейское федерации журналистов. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Приговор Сущенко включат в иск Украины против России в ЕСПЧ.
- Сущенко написал обращение к украинцам перед этапом в колонию. Политзаключенному дали премию за защиту свободы слова, а президент Украины наградил его орденом "За мужество" третьей степени.
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