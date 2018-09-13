 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Приговор Сущенко включат в иск против России в ЕСПЧ


фото: tass
Приговор российского суда украинскому журналисту Роману Сущенко по сфабрикованным обвинениям в шпионаже добавят к межгосударственному заявлению Украины против России в Европейском суде по правам человека

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает пресс-служба Минюста.

"Такое решение Верховного суда РФ является циничным продолжением политики государства-агрессора в отношении преследования граждан Украины по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям", - отметил Лещина.

Украина подала в ЕСПЧ новое межгосударственное заявление в отношении преследования Россией граждан Украины по политическим мотивам 10 августа 2018 года. Заявление содержит перечень нарушений прав 71 украинского политического узника, которые незаконно преследуются и удерживаются на временно оккупированной территории Крыма и на территории РФ. ЕСПЧ принял к рассмотрению межгосударственное заявление Украины. Отныне в его производстве еще один межгосударственный иск против РФ - "Украина против России (VII)" за № 38334/18.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать