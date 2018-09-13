Приговор Сущенко включат в иск против России в ЕСПЧ

13 сентября, 2018, 12:39

Приговор российского суда украинскому журналисту Роману Сущенко по сфабрикованным обвинениям в шпионаже добавят к межгосударственному заявлению Украины против России в Европейском суде по правам человека

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает пресс-служба Минюста.

"Такое решение Верховного суда РФ является циничным продолжением политики государства-агрессора в отношении преследования граждан Украины по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям", - отметил Лещина.

Украина подала в ЕСПЧ новое межгосударственное заявление в отношении преследования Россией граждан Украины по политическим мотивам 10 августа 2018 года. Заявление содержит перечень нарушений прав 71 украинского политического узника, которые незаконно преследуются и удерживаются на временно оккупированной территории Крыма и на территории РФ. ЕСПЧ принял к рассмотрению межгосударственное заявление Украины. Отныне в его производстве еще один межгосударственный иск против РФ - "Украина против России (VII)" за № 38334/18.