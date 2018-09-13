Приговор Сущенко включат в иск против России в ЕСПЧ
Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает пресс-служба Минюста.
"Такое решение Верховного суда РФ является циничным продолжением политики государства-агрессора в отношении преследования граждан Украины по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям", - отметил Лещина.
Украина подала в ЕСПЧ новое межгосударственное заявление в отношении преследования Россией граждан Украины по политическим мотивам 10 августа 2018 года. Заявление содержит перечень нарушений прав 71 украинского политического узника, которые незаконно преследуются и удерживаются на временно оккупированной территории Крыма и на территории РФ. ЕСПЧ принял к рассмотрению межгосударственное заявление Украины. Отныне в его производстве еще один межгосударственный иск против РФ - "Украина против России (VII)" за № 38334/18.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
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