Адвокат Сущенко Фейгин написал письмо Путину: надеется на "гуманитарное решение" и просит обмена на россиян

29 марта, 2018, 13:21

Адвокат осужденного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обменять его подзащитного на задержанных в Украине российских преступников

Об этом Фейгин сообщил в своем Twitter.

"Лишним было бы говорить, что сама эта политическая дело, судебный процесс и все, что его сопровождает, является результатом нынешних отношений двух стран. Но несмотря на это я и мой подзащитный не теряем надежды на гуманитарное решение в его деле. Это дает основания судьба другого моего подзащитного, экс-председателя Бахчисарая Ильми Умерова из Крыма. Возможен обмен Сущенко на кого-то из граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы своевременным выходом, что демонстрирует приверженность высшего руководства России к решению проблемы украинских политзаключенных", - написал Фейгин.

Защитник Сущенко также пожаловался на публичное давление на него, надуманные обвинения и преследования за его работу и попросил Путина о защите политических адвокатов путем дополнения ст. 294 Уголовного кодекса России ответственностью за препятствия их деятельности.