Адвокат Сущенко Фейгин написал письмо Путину: надеется на "гуманитарное решение" и просит обмена на россиян
Об этом Фейгин сообщил в своем Twitter.
"Лишним было бы говорить, что сама эта политическая дело, судебный процесс и все, что его сопровождает, является результатом нынешних отношений двух стран. Но несмотря на это я и мой подзащитный не теряем надежды на гуманитарное решение в его деле. Это дает основания судьба другого моего подзащитного, экс-председателя Бахчисарая Ильми Умерова из Крыма. Возможен обмен Сущенко на кого-то из граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы своевременным выходом, что демонстрирует приверженность высшего руководства России к решению проблемы украинских политзаключенных", - написал Фейгин.
Защитник Сущенко также пожаловался на публичное давление на него, надуманные обвинения и преследования за его работу и попросил Путина о защите политических адвокатов путем дополнения ст. 294 Уголовного кодекса России ответственностью за препятствия их деятельности.
Мое открытое обращение по поводу защиты Романа Сущенко. Прошу у друзей RT! pic.twitter.com/tBM7fF2s4k— Mark Feygin (@FeyginMark) 29 марта 2018 г.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Журналисту Сущенко россияне разрешили свидание с женой и дочерью.
- Романа Сущенко планируют посадить на 20 лет.
- В Сущенко ухудшается зрение за плохие условия в СИЗО.
- Сущенко могут вернуть в Украину в мае.
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