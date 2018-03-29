 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Адвокат Сущенко Фейгин написал письмо Путину: надеется на "гуманитарное решение" и просит обмена на россиян

Адвокат осужденного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обменять его подзащитного на задержанных в Украине российских преступников

Об этом Фейгин сообщил в своем Twitter.

"Лишним было бы говорить, что сама эта политическая дело, судебный процесс и все, что его сопровождает, является результатом нынешних отношений двух стран. Но несмотря на это я и мой подзащитный не теряем надежды на гуманитарное решение в его деле. Это дает основания судьба другого моего подзащитного, экс-председателя Бахчисарая Ильми Умерова из Крыма. Возможен обмен Сущенко на кого-то из граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы своевременным выходом, что демонстрирует приверженность высшего руководства России к решению проблемы украинских политзаключенных", - написал Фейгин.

Защитник Сущенко также пожаловался на публичное давление на него, надуманные обвинения и преследования за его работу и попросил Путина о защите политических адвокатов путем дополнения ст. 294 Уголовного кодекса России ответственностью за препятствия их деятельности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать